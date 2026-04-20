V Dome zdravia Nový Sad – Ambulancia Jovana Jovanovića-Zmaja sa v sobotu 25. apríla od 9.00 do 17.00 h uskutoční Deň otvorených dverí na systematické prehliadky pre maturantov základných škôl.
Žiaci záverečných ročníkov základných škôl, ktorí nemajú vyvoleného pediatra, budú môcť vykonať systematickú prehliadku a vakcinovanie dT a HPV vakcínou. Imunizácia detí Ditevaksal-T (dT) vakcínou, adsorbovanou, proti nákazlivým chorobám – diftérii a tetanu, je povinná podľa platných Pravidiel o imunizácii pre Republiku Srbsko. Dostáva sa s dovŕšeným 14. rokom až do 18. roka života.
HPV vakcína aj naďalej patrí k odporúčaným vakcínam. V Dome zdravia touto vakcínou sa zdarma a každodenne vakcinujú deti vo veku 9 – 19 rokov života a predstavuje základnú prevenciu v boji proti infekcii ľudským papilomavírusom a vzniku jednotlivých druhov rakoviny. Pre deti mladšie ako 15 rokov potrebné je písomné povolenie rodiča / opatrovateľa. Ohlásenie príchodu nie je potrebné. Po ukončení prehliadky žiaci dostanú potvrdenie od pediatra nevyhnutné na pokračovanie systematických prehliadok potrebných na zápis do stredných odborných škôl.
Zdroj: Dom zdravia Nový Sad