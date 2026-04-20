1653 – vodca anglickej revolúcie Oliver Cromwell rozpustil parlament a zaviedol osobnú diktatúru ako lord protektor Anglicka.
1742 – narodil sa v Albertirse (Maďarsko) spisovateľ, pokrokový pedagóg, osvietenský hospodársky reformátor, publicista a organizátor poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku Samuel Tešedík.
1768 – zomrel taliansky maliar Canaleto, jeden z najlepších krajinárov 18. storočia.
1808 – narodil sa francúzsky vládca a štátnik Charles Louis Napoleon Bonaparte.
1860 – narodil sa srbský spisovateľ Vojislav Ilić, zakladateľ modernej srbskej lyriky a tvorca veristického prejavu v srbskej poézii.
1872 – zomrel v Banskej Bystrici (v Radvani) štúrovský básnik, publicista, prekladateľ a evanjelický kňaz Andrej Sládkovič.
1889 – narodil sa nemecký nacistický politik a vodca Adolf Hitler.
1893 – narodil sa katalánsky maliar a sochár Juan Miró, jeden z najväčších surrealistických umelcov.
1990 – oficiálne sa zmenil názov štátu na Česká a Slovenská Federatívna Republika.
1999 – NATO druhý deň po sebe bombardovalo tabakovú továreň v Niši.
2020 – cena ropy klesla na rekordné minimum, najnižšie od marca 1999, v dôsledku drastického poklesu dopytu.