V sobotu 18. apríla do Erdevíka zavítali členovia Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu a v sieni Slovenského kultúrno-osvetového spolku v Erdevíku sa predstavili programom pod názvom Celovečerný program šafárikovcov. Posledný raz takéto vystúpenie v Erdevíku mali asi pred 20 rokmi.
Erdevíčanom sa prihovoril nový predseda Šafárika, tiež Erdevíčan Ivan Valent a povedal, že presne na tomto javisku urobil svoje prvé folklórne kroky. Prezradil, že na javisku vystúpia až šiesti Erdevíčania, a tým vysvetlil čaro Šafárika, ktorý zoskupuje tanečníkov, spevákov a hudobníkov z celej Vojvodiny.
Šafárik, ktorý má tradíciu dlhú už viac ako 105 rokov, predstavila Anna Asodiová, ktorá program aj moderovala.
V programe sa predstavili: ženská spevácka skupina, mládežnícky folklórny súbor, mužská spevácka skupina, folklórna skupina seniorov, staršia spevácka skupina, ako aj sóloví speváci.
Na záver sa šafárikovcom poďakovala predsedníčka Slovenského kultúrno-osvetového spolku v Erdevíku Ruženka Ďuríková. V emotívnom príhovore vyjadrila radosť a plné srdce, že terajší tanečníci v Šafáriku začali v Detskom folklórnom súbore Zvončeky v Erdevíku. Predseda Ivan Valent dokonca patril do prvej zostavy Zvončekov a jej syn Filip Ďurík tiež začal tancovať so Zvončekmi, a teraz je umelecký vedúci v Šafáriku. Zaželala im, aby pokračovali v tejto činnosti a vyjadrila nádej, že budú spolupracovať aj v budúcnosti.
Vstup bol dobrovoľný príspevok a Erdevíčania sa rozhodli, že ho darujú Dobrovoľnému hasičskému spolku v Erdevíku, ktorý vyzval Erdevíčanov o pomoc pri kúpe nového hasičského vozidla.