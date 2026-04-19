Dnes 19. apríla predpoludním, teda v druhú nedeľu po Veľkej noci aj v evanjelickom chráme Božom v Kulpíne sa konala konfirmácia. K slávnostnej konfirmácii pristúpilo 15 detí, z toho 9 dievčat a 6 chlapcov. Evanjelický chrám bol vyplnený do posledného miesta. Slávnosť konfirmácie sledovali rodičia konfirmandov, starí rodičia, krstní rodičia, príbuzní a známi.
Konfirmandov k tejto slávnosti pripravil a tiež vykonal konfirmáciu biskup SEAVC a farár v kulpínskom cirkevnom zbore Jaroslav Javorník. Pri tejto príležitosti pripomenul, že je to jeho najlepšia generácia konfirmandov doteraz. Skúška konfirmandov sa konala plynule, deti sa na ňu náležite pripravili a na položené otázky odpovedali pohotovo a správne. Potom boli konfirmandi vyhlásení za dospelých členov cirkevného spoločenstva. Po poďakovaní konfirmandov sa v mene CZ v Kulpíne prihovoril dozorca Ján Petráš a na pamiatku z cirkevného zboru každý konfirmand darček dostal Bibliu.
Nasledovalo prvé prijímanie Večere Pánovej pre nových členov cirkvi.