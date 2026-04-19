Dnes o 8. hodine odštartoval 39. Belehradský maratón. V hlavných pretekoch sa zúčastňuje 2 300 pretekárov, celkovo ich je 14 500 zo 79 krajín.
Podujatie je špecifické tým, že sa realizuje počas dvoch dní – včera sa uskutočnili polmaratón a beh na 10 kilometrov. Toto podujatie je zároveň testovacími pretekmi a generálnou skúškou na Majstrovstvá Európy v behu na 10, 21 a 42 kilometrov, ktorých hostiteľom bude Belehrad v roku 2027 – v roku osláv veľkého jubilea Belehradského maratónu, 40. výročia jeho existencie. Trasa maratónu dlhá 42,195 kilometra predstavuje najširší a najnáročnejší okruh cez Belehrad. Z dôvodu konania maratónu potrvajú dopravné obmedzenia až do nedeľného popoludnia. Mestská hromadná doprava bude prispôsobená zmenám s dočasnými úpravami a prerušeniami liniek v zónach trás, najmä v okolí Námestia republiky, mostov a centrálnych mestských komunikácií, pričom úplná normalizácia dopravy sa očakáva postupne v priebehu popoludnia po skončení
všetkých pretekov.
Mesto Belehrad zaviedlo aj dodatočné organizačné opatrenia, vrátane osadenia približne 2 000 dopravných značiek, zapojenia viac ako 700 usporiadateľov a koordinátorov na trase, ako aj približne 400 príslušníkov Ministerstva vnútorných vecí.
Zdroj: RTV Vojvodiny