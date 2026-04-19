Vojvodinská burza chutí sa uskutoční v sobotu 25. apríla pred Aulou a v priestoroch Auly Novosadského veľtrhu v čase od 12.00 do 18.00 h. Podujatie aj tentoraz zhromaždí početných malovýrobcov a remeselníkov, ktorých cieľom je ponúknuť návštevníkom pestrý výber domácich produktov.
Návštevníci si budú môcť kúpiť čerstvé ovocie a zeleninu, med, údenárske výrobky, vína a pálenky, domáce koláče, ako aj autentické ručné práce z dielní lokálnych majstrov.
Organizátori uvádzajú, že osobitnú časť podujatia budú tvoriť vystavovatelia, ktorí budú priamo na mieste pripravovať a piecť tradičné špeciality, ako sú langoše, klobásy, trdelníky a pod., vďaka čomu si návštevníci budú môcť vychutnať čerstvé a autentické chute.
Cieľom Vojvodinskej burzy chutí je prepojiť malovýrobcov s kupujúcimi na jednom mieste, podporiť predaj domácich produktov a posilniť lokálnu výrobu.
Prihlasovanie vystavovateľov stále prebieha a ďalšie informácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke Novosadského veľtrhu.