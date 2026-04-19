V sobotu 18. apríla v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici sa uskutočnila obecná prehliadka zborov, orchestrov a folklórnych súborov. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov, ktorí predstavili výsledky svojej namáhavej práce. Program otvoril príhovorom predseda Obce Kovačica Petar Višnjički, ktorý zdôraznil význam zachovávania kultúrnych tradícií.
V kategórii chórov vystúpili základné školy z Uzdina a Kovačice. V orchestroch sa predstavili tri hudobné skupiny zo škôl a domov kultúry z Kovačice, Crepaje a Uzdina. Najpočetnejšou bola folklórna časť podujatia, kde sa predstavilo až 11 súborov rôznych vekových kategórií, od detských až po seniorské skupiny. Súčasťou programu boli aj spevácke skupiny z Kovačice, Padiny a Debeljače, a to ženské a mužské.
Podujatie prebiehalo pod dohľadom odbornej poroty v zložení: hudobný pedagóg Gracijan Petrović a etnomuzikológ Dragan Mitić, ktorí mali za úlohu zhodnotiť vystúpenia účastníkov. Celý program sprevádzali moderátorky Natália Siantová a Nevena Gligorijevićová.