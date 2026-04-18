V organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova sa dnes v divadelnej sále uskutočnila revuálna prehliadka detského folklóru. Namiesto obecnej prehliadky a súťažného charakteru, prehliadka mala revuálny ráz, lebo staropazovský zväz ochotníkov vystúpil zo Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny.
Bol to skutočný sviatok detského folklóru, ktorého sa zúčastnilo 21 skupín v troch kategóriách a približne 700
malých – veľkých tanečníkov.
Vstup bol voľný, lebo zväz ochotníkov má podporu tamojšej lokálnej samosprávy. Prehliadka sa začala presne napoludnie – o 12.00 h a trvala dve a pol hodiny. Na prehliadke vystúpili mladšie, staršie a zmiešané vekové skupiny detí, a to v oblastiach tradícia a pôvodná tvorba z desiatich kultúrno umeleckých spolkov z územia Staropazovskej obce. Na prehliadke vystúpili aj členovia detských skupín staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka, s ktorými pracujú Ružena Červenská a Katka Šašová.
Najmladší aktivisti pazovského slovenského spolku aj otvorili túto po prvý raz uskutočnenú revuálnu prehliadku detského folklóru. Vystúpili aj v mladšej a miešanej vekovej skupine. Najviac tanečných skupín na tomto podujatí mal KUS Branka Radičevića v Starej Pazove – až štyri a po tri skupiny mal aj SKUS hrdinu Janka Čmelíka. V obecenstve boli hlavne rodičia, príbuzní a predstavitelia spolkov, ktorí výkony tanečníkov odmenili potleskom. Po prehliadke vedúci tanečných skupín mali s predstaviteľmi Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova aj stretnutie.