V Obci Báčska Palanka zabezpečili ďalších osem domov s pozemkami pre mladých ľudí a mladé manželské páry. Finančnú podporu získali rodiny a jednotlivci v prostrediach – Pivnica, Silbaš, Parage, Tovariševo, Gajdobra. Celková hodnota týchto nehnuteľností dosiahla približne 11,5 milióna dinárov.
Program financovalo Ministerstvo pre starostlivosť o dedinu, pričom zástupcovia samosprávy zdôrazňujú jeho význam najmä pre riešenie bývania mladých a oživenie vidieka. Od začiatku projektu v roku 2021 takto v obci zabezpečili už 210 domov pre mladých obyvateľov.
O podporu môžu požiadať občania Srbska do 45 rokov, ktorí nevlastnia nehnuteľnosť. Noví majitelia sa zaväzujú, že dom nepredajú ani neprenajmú počas nasledujúcich desiatich rokov.