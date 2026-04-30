Prezident Aleksandar Vučić sa v Belehrade stretol s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom, s ktorým rokoval o možnostiach ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov a posilnenia parlamentnej spolupráce.
Obaja predstavitelia konštatovali, že ekonomická spolupráca medzi Srbskom a Českom sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja, pričom rastie obchodná výmena aj objem investícií.
Vučić zdôraznil, že spoluprácu chcú ďalej rozvíjať vo viacerých oblastiach, najmä v energetike, doprave, infraštruktúre, poľnohospodárstve, turizme a automobilovom priemysle.
Okamura označil Srbsko za priateľskú krajinu a vyjadril záujem o ďalšie prehlbovanie spolupráce medzi obidvoma štátmi.