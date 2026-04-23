V poradí 49. ročník Fruškohorského maratónu sa uskutoční 25. a 26. apríla.
Podľa slov organizátorov čaká účastníkov najstaršieho podujatia tohto typu v Európe až 14 trás – pre profesionálov, rekreačných športovcov aj milovníkov prírody. Očakáva sa účasť viac ako 10 000 ľudí a pripravených je 230 kilometrov značených trás.
„Fruškohorský maratón už takmer pol storočia predstavuje symbol športu, prírody a spolupatričnosti. Stal sa súčasťou športovej identity nášho mesta a jedným z najvýznamnejších podujatí tohto typu v Európe. Pre mesto Nový Sad má mimoriadny význam, pretože spája ľudí s prírodou, podporuje zdravý životný štýl a propaguje hodnoty, ktoré šport prináša. Pozývam všetkých našich spoluobčanov, aby vyšli na trasy Fruškej hory a stali sa súčasťou tejto jedinečnej atmosféry a tradície, ktorá trvá,“ povedala na tlačovej konferencii Tatjana Medvedová, členka Mestskej rady pre šport a mládež.
Organizátori osobitne vyzdvihli Trasu zdravia pre najmladších účastníkov, ktorá sa uskutoční v druhý deň maratónu, má dĺžku 4,1 kilometra a registrácia na ňu je bezplatná. Ako zaznelo na konferencii, do takmer polstoročnej tradície Fruškohorského maratónu sa zapojilo viac ako 300 000 účastníkov zo všetkých kútov sveta.