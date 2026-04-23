V piatok 24. apríla sa uskutoční otvorenie výstavy Đoka Dunđerski v kulpínskom športe maliara Vojina Rupića. Vernisáž je naplánovaná na 13. hodinu v Galérii Zuzky Medveďovej.
Prítomným sa prihovoria riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová-Pintirová, spoluorganizátor Velimir Šešum, recenzent Radovan Jandrić a autor vystavených prác Vojin Rupić.
V umeleckej časti programu vystúpi významný srbský herec Miodrag Petrović v úlohe Lazara Dunđerského, ako aj vokálny sólista Miroslav Hemela za sprievodu maestra na harmonike Ondreja Maglovského.
Výstavu otvorí predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská.