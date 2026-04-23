Svetový deň knihy si pripomenuli aj v Novom Sade. Členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šainovićová sa zapojila do osláv Svetového dňa knihy položením venca pred rodným domom Đuru Daničića, ako aj stretnutím s najmladšími čitateľmi.
„Dnes si pripomíname veľký sviatok, ktorý nám hovorí, že s každou novou stránkou lepšie spoznávame seba, ale aj iných ľudí, kultúry a myšlienky. Dedičstvo veľkých autorov pretrváva, pretože knihy časom neblednú. Našou úlohou je s rovnakým nasadením chrániť aj materiálne dedičstvo, o čom najlepšie svedčí obnovený dom Đuru Daničića. Je obzvlášť symbolické, že meno Đuru Daničića nesie aj Detské oddelenie Mestskej knižnice, ktoré je dnes centrom diania, pretože najväčšia pozornosť sa venuje budúcim čitateľom,“ uviedla Čeremidžićová-Šainovićová.
Mestská knižnica v Novom Sade pri príležitosti Svetového dňa knihy tradične organizuje stretnutia so spisovateľmi. Tento rok bola hosťujúcou knihovníčkou aj Maja Čeremidžićová-Šainovićová, ktorá diskutovala s deťmi z materskej školy Zlatne grede. Pri tejto príležitosti im odporúčala knihy na ľahšie zvládnutie čítania a prostredníctvom vhodných aktivít im priblížila svet kníh. Deťom boli zároveň rozdané bezplatné členské preukazy a vecné dary.
V Mestskej knižnici bola otvorená výstava venovaná Williamovi Shakespearovi a Miguelovi de Cervantesovi, ktorá zahŕňa bibliografické údaje a vydania z knižničného fondu. Výstava potrvá do 1. mája.
Knižnica taktiež oznamuje, že počas celého dňa prebieha bezplatný zápis pre všetkých občanov.