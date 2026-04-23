V rámci pracovnej cesty v Namíbii sa predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová stretla dnes vo Windhoeku s namíbijskou ministerkou životného prostredia a cestovného ruchu Indileni Danielovou.
Na stretnutí sa hovorilo o možných modeloch spolupráce v oblastiach kultúry, cestovného ruchu a kreatívneho priemyslu, ako aj o význame podpísaného Listu o zámere medzi AP Vojvodinou a regiónom Khomas. Ten podľa vyjadrení predstavuje pevný základ na zlepšenie celkových vzťahov.
Gojkovićová ďalej uviedla, že dnešné stretnutie potvrdilo odhodlanie ku konkrétnym formám spolupráce medzi AP Vojvodinou a Namíbiou, s osobitným dôrazom na udržateľný cestovný ruch a ochranu životného prostredia.
Ministerka Danielová na stretnutí zdôraznila, že Namíbia má v oblasti cestovného ruchu významné zdroje, ktoré je potrebné ďalej skvalitňovať a rozvíjať, a že skúsenosti Srbska v tejto oblasti majú pre nich veľký význam.
Zdroj: Pokrajinská vláda