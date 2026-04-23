Ministerstvo školstva zverejnilo Plán zápisu na stredné školy pre školský rok 2026/2027. V rámci celého Srbska je naplánovaných 71 614 miest na stredných odborných školách a gymnáziách.
Počet miest na gymnáziách je 17 100, z čoho 2 960 miest je určené pre špecializované gymnaziálne triedy.
Pokiaľ ide o štvorročné stredné odborné školy, naplánovaných je 39 318 miest. Počet miest v trojročných učebných odboroch je 14 368, zatiaľ čo 828 miest v dvojročnom a trojročnom trvaní je zabezpečených pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a postihnutím.
Pre žiakov, ktorí sa chcú vzdelávať podľa duálneho modelu, je pripravených 3 108 miest. Umelecké školy (hudobné, baletné a výtvarné) ponúkajú celkovo 1 770 miest.
Žiaci a ich rodičia môžu nájsť informácie o triedach na gymnáziách, ponuke odborov, ako aj o počte žiakov a tried podľa obcí a škôl na portáli Moja srednja škola, ako aj na webovej stránke Ministerstva školstva v sekcii Plán zápisu.