V budove Zhromaždenia obce Stará Pazova sa včera konalo ďalšie odovzdávanie zmlúv v rámci projektu Čistá energia a energetická účinnosť pre občanov. V marci sa konala prvá fáza, v ktorej dotácie dostalo 217 domácností, zatiaľ čo v druhej fáze bolo podpísaných ďalších 116 zmlúv. Občanom, ktorí splnili podmienky na získanie dotácií, zmluvy udelil Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova.
Po vyhlásení verejnej výzvy koncom minulého roka bol záujem občanov aj tentoraz veľmi veľký. Ako povedal predseda Radinović, obec plánuje v projekte pokračovať aj naďalej. Pre mnohé rodiny tieto dotácie predstavujú možnosť vymeniť si okná a dvere, zatepliť dom alebo zaviesť efektívnejšie vykurovacie systémy, ktoré z dlhodobého hľadiska prinesú úspory v rozpočte domácnosti.
Celkovo je v rámci projektu plánovaných 600 zmlúv. Zostáva ešte tretie kolo rozdelenia, pričom zmluvy v súčasnosti pripravuje odborná služba lokálnej samosprávy. „Naša obec vyčleňuje v porovnaní s inými obcami a mestami maximum finančných prostriedkov, vďaka čomu patríme medzi lídrov. Je možné, že dotácie ešte zvýšime, ale to závisí aj od rezortného ministerstva, pretože koľko na tieto účely vyčlení obec, toľko aj ministerstvo,“ zdôraznil predseda obce.
Tentoraz je na energetickú účinnosť vyčlenených 80 miliónov dinárov. V tejto lokálnej samospráve zdôrazňujú, že ohlas občanov potvrdil potrebu takejto podpory, a preto plánujú pokračovať v podobných projektoch, ktoré prinášajú dlhodobý úžitok pre domácnosti aj celú spoločnosť.