Ďalšia periodická akcia merania cukru v krvi v Báčskom Petrovci sa uskutočnila dnes predpoludním v miestnostiach Domu penzistov.
Táto aktivita je výsledkom spolupráce vedenia združenia penzistov s Domom zdravia v Báčskom Petrovci, Spolkom diabetikov a obecným Červeným krížom.
Zdravotné sestry Greksová a Žemberyová záujemcom merali hladinu cukru v krvi a krvný tlak, pričom priebeh akcie a výsledky evidovala tajomníčka ČK Valtnerová.
Cieľom tejto akcie je včasné odhalenie zvýšenej hladiny cukru v krvi, aby osoby s jej zvýšenými hodnotami mohli byť včas usmernené k špecialistom, čím sa predíde kritickému zdravotnému stavu u pacientov s cukrovkou. Zároveň boli osoby, u ktorých bol zistený vysoký krvný tlak, odoslané do Domu zdravia na predpísanie vhodnej liečby.
Pri tejto príležitosti penzistom rozdali aj informačné letáky o vysokom krvnom tlaku – hypertenzii, o pravidelnej a zdravej strave a poukázali aj na kód zdravia.