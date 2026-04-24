Aj vodnopólová sezóna na európskej scéne sa pomaly chýli ku koncu. V Lige majstrov sú pred nami ešte dve kolá v rámci štvrťfinálových skupín a predstaviteľ Srbska, Novi Beograd, má stále šancu na postup na záverečný turnaj.
Náš celok má momentálne vo štvrťfinálovej skupine na konte jednu výhru a tri prehry, čo je o tri body menej, než druhý Olympiacos. Rivalom Belehradčanov na domácom bazéne v ďalšom kole, ktoré je na programe až 13. mája, je Barceloneta, líder skupiny s maximálnym výkonom.
V poslednom kole odohrá Novi Beograd zápas s talianskou Bresciou, tiež doma, a to 20. mája. Teda bez ohľadu na momentálne nepriaznivú situáciu v tabuľke má Novi Beograd stále dobrú šancu vybojovať si Final Four.
V druhej skupine majú lídri Pro Recco z Talianska a FTC-Telekom z Maďarska šesťbodový náskok pred záhrebskou Mladosťou a nemeckým Hannoverom, takže je možné očakávať, že práve tieto dva tímy do F4 aj postúpia.
Euro Cup sa dostal po semifinále
V druhej najkvalitnejšej európskej vodnopólovej súťaži klubov je situácia trochu iná a dostali sme sa do záverečných kôl. Pred nami sú totiž semifinálové súboje a Srbsko má aj v Euro Cupe svojho predstaviteľa. Je ním Radnički Kragujevac, ktorý sezónu otvoril v Lige majstrov, ale po prvom kole bol eliminovaný a presunul sa do Európskeho pohára.
Už v sobotu odohrá Radnički prvý semifinálový zápas a jeho rivalom v tejto fáze bude francúzsky CN Marseille. Sobotný duel je na programe v Kragujevci, zatiaľ čo odveta je naplánovaná na 2. mája vo Francúzsku.
Predtým Radnički v osemfinále zdolal CN Barcelonu výsledkom 32 : 25 a vo štvrťfinále vyradil Primorac Kotor. Náš predstaviteľ proti tímu z Čiernej Hory bol úspešnejší v oboch zápasoch, najprv v bazéne súpera a potom aj doma.
Takto sa klub dostal do semifinále a má dobrú šancu vybojovať si európske finále, a to druhýkrát v rade. Radnički totiž aj v minulej sezóne hral vo finále Euro Cupu, no vtedy celkovým výsledkom 21 : 28 prehral proti Pro Reccom. Zatiaľ jedinou európskou trofejou Kragujevčanov zostáva titul práve z Európskeho pohára zo sezóny 2012/2013.
Po semifinále, ktoré vyvrcholí 2. mája, sa finále opäť odohrá formou dvojzápasu. Prvý finálový duel je naplánovaný na 23. mája a odvetný na 6. júna.
Na rozdiel od tejto súťaže sa v Lige majstrov hrá záverečný turnaj, čiže Final Four. Tento rok sa uskutoční v dňoch 11. až 13. júna na Malte, rovnako ako aj v minulej sezóne. Vlani na záverečnom turnaji hral aj Novi Beograd, ktorý vo finále podľahol maďarskému celku FTC-Telekom.