Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová sa včera zúčastnila podpisu dohody medzi čínskou spoločnosťou Shandong Hi-Speed Group a 16 spoločnosťami zo Srbska, ktorých výrobky sa budú nachádzať v ich distribučných kanáloch vrátane siete čerpacích staníc.
Mesarovićová zdôraznila, že ide o konkrétny krok v uvedení srbských výrobkov na čínsky trh, ktorý si vyžaduje značný objem, kontinuitu a špičkovú kvalitu. Poukázala na to, že dohoda o voľnom obchode s Čínskou ľudovou republikou umožnila srbským výrobkom byť dnes konkurencieschopné na trhu tejto krajiny.
Podpredsedníčka vlády oznámila, že o dva týždne povedie delegáciu srbských podnikateľov do Číny s jasným cieľom zabezpečiť, aby srbský potravinársky priemysel, vína, brandy a iné destiláty získali miesto na pultoch v čínskych provinciách.
