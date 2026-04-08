V Kultúrnom centre Chalupka v budove kovačického Domu kultúry si možno pozrieť výstavu fotografií autora Vojta Lihana s názvom Dividelné potulky po Vojvodine na fotografii s Vojtom. Ide o zábery z divadelných podujatí – prevažne z obecenstva a zo zákulisia, ako aj portréty divadelníkov.
Tieto fotografie vznikli počas vlaňajších divadelných akcií v Kovačici, Pivnici a v Laliti a výstava bola najprv predstavená na tohtoročnom festivale DIDA v Pivnici. Autor výstavy Vojto Lihan je fotograf na voľnej nohe z Medzibrodu zo Slovenska.
Výstava potrvá približne dva týždne.