Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so zástupcami čínskej korporácie Shandong Hi-Speed Group. Rokovali o ďalšom priebehu spoločných infraštruktúrnych projektov, ako aj o nových možnostiach prehĺbenia spolupráce v oblastiach dôležitých pre rozvoj Srbska.
Hovorili o pokroku prác na Dunajskom koridore, jednom z dôležitých dopravných ťahov pre východnú časť Srbska, ako aj o očakávaniach, že zostávajúce úseky budú dokončené v súlade s plánovanou dynamikou. Reč bola aj o budúcich projektoch, predovšetkým o rýchlotrati vožda Karađorđa a druhej fáze rozvoja letiska Konstantina Veľkého v Niši, ktoré majú veľký význam pre lepšie prepojenie, nové investície a vyváženejší rozvoj našej krajiny.