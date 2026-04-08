V organizácii Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo boli dnes v Pokrajinskej vláde odovzdané zmluvy o pridelení prostriedkov na zveľadenie poradenskej a prognózno-signalizačnej činnosti v oblasti ochrany rastlín na území AP Vojvodiny v roku 2026.
Zmluvy užívateľom odovzdala podtajomníčka Ivana Pejovićová-Ševrtová, ktorá zdôraznila, že na tieto účely bolo vyčlenených takmer 199 miliónov dinárov nenávratných finančných prostriedkov.
„Na skvalitnenie poradenskej činnosti bolo vyčlenených 105 miliónov dinárov prostredníctvom 12 zmlúv, zatiaľ čo na prognózno-signalizačné práce je určených 93,8 milióna dinárov v rámci 13 zmlúv,“ uviedla Pejovićová-Ševrtová s tým, že toto opatrenie predstavuje systémovú podporu pre poľnohospodárov, s cieľom zvýšiť úroveň ich vedomostí a informovanosti.
Podporu získali poľnohospodárske odborné služby z Nového Sadu, Vršca, Báčskej Topoly, Rumy, Somboru, Senty, Zreňaninu, Kikindy a Sriemskej Mitrovice, ďalej poľnohospodárske poradenské a odborné služby v Subotici a Vrbase, ako aj Výskumno-vývojový ústav Tamiš v Pančeve.