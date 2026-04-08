Veľkonočné plavecké preteky 2026 v Novom Sade sa uskutočnili 4. apríla. Zúčastnili sa nich aj plavci pančevského Dinama, súrodenci Martin a Maximilián Husárikovci z Kovačice.
Martin Husárik v kategórii chlapcov vo veku 13 rokov v plaveckej disciplíne znak obsadil tretie miesto, v disciplíne 100 m motýlik obsadil tiež tretie miesto, v disciplíne 100 m znak druhé miesto a na 200 m v polohových pretekoch vybojoval tretie miesto.
V štafetovom plávaní obsadil plavecký klub Dinamo, v ktorom súťažil aj Husárik, takisto tretie miesto.
Jeho mladší brat Maximilián súťažil v kategórii 10-ročných chlapcov. V disciplíne 50 m motýlik sa umiestnil na 15. mieste, v polohových pretekoch na 100 m obsadil 14. priečku, v prsiach na 50 m prsia skončil desiaty a v disciplíne 50 m voľným spôsobom obsadil 9. miesto.