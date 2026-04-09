1483 – anglický kráľ Eduard IV., vodca dynastie Yorkovcov, zomrel v občianskej vojne dvoch ruží proti priaznivcom Lancasterovcov.
1821 – narodil sa francúzsky básnik, kritik, prekladateľ a esejista Charles Baudelaire, priekopník symbolizmu v európskej literatúre.
1933 – v Belehrade bol otvorený Ruský dom, centrum pre vtedy veľmi početnú ruské emigrantské komunitu v Srbsku.
1933 – narodil sa francúzsky filmový a divadelný herec Jean-paul Belmondo.
1938 – v Londýne otvorili budovu Národnej galérie.
1940 – nemecké vojenské jednotky bez vyhlásenia vojny zaútočili na Nórsko a Dánsko.
1999 – lietadlá NATO zaútočili na automobilovú továreň Zastava v Kragujevci. Zranili najmenej 126 osôb.
2002 – parlamenty Srbska a Čiernej Hory prijali dohodu o zrušení Zväzovej republiky Juhoslávie a vytvorení Štátneho zväzu Srbska a Čiernej Hory. Dohodu podpísali prezidenti Juhoslávie a Čiernej Hory Vojislav Koštunica a Milo Ðukanović, podpredseda Zväzovej vlády Miroljub Labus, predsedovia vlád Zoran Ðinđić a Filip Vujanović, ako aj vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana.
2003 – Európsky parlament (EP) schválil v Štrasburgu prijatie Slovenskej republiky a ďalších deviatich krajín do Európskej únie.
2005 – britský korunný princ Charles a Camilla Parker Bowles sa zosobášili vo Windsore.
2017 – pri teroristických útokoch na dva koptské kostoly v Egypte zahynulo 45 ľudí a 126 bolo zranených.