Počas nedávnych akcií zameraných na úpravu parku v Muzeálnom komplexe v Kulpíne bolo zozbierané množstvo odpadu v podobe konárov a rôznej buriny. Pracovníci VKP Komunalac hromady odpadu pomocou bagra nakladali na traktorové vlečky a vyvážali ich z areálu múzea. Park tak po vykonaní týchto prác dostáva úhľadnejší vzhľad.
Je tu ešte veľa práce, a tak nasledujúcu akciu majú naplánovanú po sviatkoch, keď sa budú zo stromov v parku múzea odstraňovať popínavé brečtany (bršljen). Všetci záujemcovia sa môžu do pracovnej akcie zapojiť.