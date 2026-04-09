Ďalšia mimoriadna akcia dobrovoľného darcovstva krvi, v poradí už tretia od začiatku roka, sa uskutočnila včera v nákupnom stredisku BIG Pazova. Akciu organizoval Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova.
Transfúziomobil bol pristavený na parkovisku nákupného strediska od 15.00 do 18.00 hodiny. Za tri hodiny tentoraz krv po lekárskej prehliadke darovalo všetkých 25 potenciálnych darcov, čím sa táto akcia krvi okrem pekného ohlasu verejnosti stala aj svojráznou raritou.
Ďalšia pravidelná akcia dobrovoľného darcovstva krvi je v Starej Pazove naplánovaná na 25. apríl v miestnostiach ZŠ hrdinu Janka Čmelíka.