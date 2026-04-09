Vláda Srbska dnes schválila zmeny v nariadení o rozdeľovaní stimulov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na rok 2026. Zmenami nariadenia boli vyčlenené prostriedky na stimuly v chove dobytka, a to 24 miliárd dinárov na stimuly za kvalitný plemenný dobytok, ako aj 5 miliárd dinárov určených na stimuly na chov teliat, jahniat, kozliat a ošípaných.
Prostriedky vo výške viac ako 4 miliardy dinárov boli rozdelené na prvý štvrťrok prémií za mlieko v aktuálnom roku.
Týmito zmenami boli tiež vyčlenené prostriedky na špeciálne stimuly v celkovej výške 300 miliónov dinárov, určené na realizáciu chovateľských programov, výrobu sadivového materiálu, certifikáciu a klonovú selekciu, ako aj na propagačné aktivity v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka.
Vyhlásenie verejných výziev na uvedené stimuly v chove dobytka sa očakáva v nasledujúcich dňoch, a do konca apríla, v súlade s Kalendárom stimulov, ktorý bol tento rok zverejnený po prvý raz.