Ministerstvo baníctva a energetiky zverejnilo verejnú výzvu na financovanie projektov zlepšenia energetickej efektívnosti v objektoch verejného významu, ktorá je pre jednotky miestnej samosprávy a mestské časti otvorená do 8. mája.
Ministerka Dubravka Đedovićová-Handanovićová uviedla, že celkové prostriedky na túto výzvu tento rok predstavujú 377,34 milióna dinárov, pričom objekty ako školy, materské škôlky, zdravotné strediská, kultúrne domy, obecné budovy a športové haly patria medzi najväčších spotrebiteľov energie v miestnych samosprávach.
Zároveň vyzvala všetky mestá a obce, aby využili príležitosť predkladať svoje projekty a prispeli k racionálnejšej spotrebe energie, s pozitívnym efektom na ochranu životného prostredia.
V rámci tohto programu sa financuje výmena okien, dverí a kotlov, inštalácia tepelných čerpadiel a solárnych panelov na výrobu energie a solárnych kolektorov na teplú vodu, modernizácia verejného osvetlenia a ďalšie opatrenia.