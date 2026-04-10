1583 – narodil sa Hugo Grotius holandský humanista, právnik a diplomat. Bol jedným zo zakladateľov moderného medzinárodného práva.
1847 – narodil sa americký žurnalista a vydavateľ maďarského pôvodu Joseph Pulitzer, úspešný vydavateľ a zakladateľ investigatívnej žurnalistiky.
1858 – vo zvonárni Whitechapel vo východnej časti Londýna odliali 13, 77 tony vážiaci zvon Big Ben.
1883 – vláda Spojených štátov amerických zakázala používanie indiánskych jazykov, uplatňovanie kultúry, náboženstva a zvykov.
1912 – narodil sa Boris Kidrič, revolucionár, politik a štátnik, prvý predseda výkonnej rady Slovinska.
1934 – v Bratislave otvorili samostatnú teologickú fakultu evanjelickej cirkvi a. v.
1941 – vďaka Nemecku a jeho spojencom vznikol nezávislý štát Chorvátsko (NDH) na čele s pravicovým radikálom Ante Pavelićom, ktorý dal zriadiť koncentračné tábory, kde boli internovaní Srbi, Židia a Moslimovia.
1999 – v NATO útoku kazetovými bombami na dedinu Mirovac, medzi Podujevom a Kuršumlijou, zahynuli najmenej traja civilisti, vrátane ročnej Bojany Tošovićovej.
2010 – pri leteckom nešťastí neďaleko ruského Smolenska zahynul poľský prezident Lech Kaczynsk.