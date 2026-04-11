1241 – pri rieke Slaná chán Batu a Tatári porazili vojská uhorského kráľa Bela IV., po čom tatárske oddiely spustošili väčšiu časť Slovenska.
1713 – v Utrechte uzavreli Francúzsko, Holandsko, Portugalsko, Prusko, Savojsko, Španielsko a Veľká Británia mier (Utrechtský mier), ktorým sa skončila vojna o španielske dedičstvo.
1755 – narodil sa britský lekár a chirurg James Parkinson, ktorý roku 1817 opísal trasľavú obrnu, neskôr po ňom nazvanú Parkinsonova choroba.
1802 – zomrel v Olaszi (Maďarsko) osvietenský historik, publicista a katolícky kňaz Juraj Papánek, autor prvých dejín Slovákov.
1814 – francúzsky cisár Napoleon I. abdikoval po porážke v Rusku, páde Paríža a prehratých bitkách pri Lipsku a Toulouse, po ktorých bol vyhostený na stredomorský ostrov Elba, hoci jeho titul bol stále formálne uznaný.
1848 – v Primaciálnom paláci v Bratislave bol v prítomnosti Ferdinanda V. podpísaný súbor tzv. marcových zákonov, čím sa formálne skončilo v Uhorsku obdobie feudalizmu. Bratislava prestala byť korunovačným mestom a politické centrum Uhorska sa presunulo do Pešti.
1945 – v Moskve počas druhej svetovej vojny podpísal Josip Broz Zmluvu o vzájomnom priateľstve, pomoci a spolupráci medzi Juhosláviou a Sovietskym zväzom.
1999 – v centre Belehradu zavraždený bol novinár Slavko Ćuruvija. Vražda nikdy nebola objasnená.
2012 – zomrel alžírsky prezident Ahmed Ben Bella, prvý prezident krajiny od získania nezávislosti od Francúzska.
2018 – lietadlo srbského letectva Super Galeb G4 havarovalo pri Kovačici počas bežného cvičného letu. Pilot major Robert Kaloci zahynul a pilot major Aleksandar Matić bol zranený.
2021 – zomrel skladateľ Zoran Simjanović. Zakončil Hudobnú akadémiu v Belehrade a najviac komponoval hudbu pre filmy: Balkan ekspres, Tango Argentino, Tito i ja, Nacionalna klasa, Maratonci trče počasni krug a iné.