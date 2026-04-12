1606 – Union Jack bola zavedená ako vlajka spojených korún Anglicka a Škótska.
1704 – zomrel katolícky teológ, spisovateľ, dramatik a historik Jacques Bossuet.
1890 – začali sa terénne úpravy belehradskej botanickej záhrady na Palilule. Prvá záhrada bola postavená v roku 1855 na nádvorí sídla kňažnej Ljubice Obrenović. Na žiadosť srbského prírodovedca Josifa Pančića určilo srbské ministerstvo školstva v roku 1874 miesto pre botanickú záhradu na konci Dunavskej ulice, ale záhrada bola zničená v roku 1888, keď sa vylial Dunaj. Kráľ Milan Obrenović daroval mestu pozemok na Palilule pod podmienkou, že botanická záhrada bude nazvaná Jevremovac na pamiatku jeho starého otca Jevrema Obrenovića. Toto meno nesie aj dnes.
1933 – narodila sa španielska operná speváčka Montserrat Caballéová.
1941 – nemecké jednotky obsadili Belehrad počas druhej svetovej vojny.
1945 – po mesiacoch zákopových bojov sa začala ofenzíva juhoslovanskej armády na Sriemskom fronte, ktorá umožnila záverečné operácie na oslobodenie Juhoslávie.
1961 – o 9.07 hodine moskovského času odštartoval major sovietskeho vojenského letectva Jurij Alexejevič Gagarin na prvý vesmírny let okolo Zeme.
1999 – NATO piloti zasiahli projektilmi uprostred dňa medzinárodný osobný vlak Belehrad – Solún pri prechode cez most cez južnú Moravu pri Grdelici, pričom zahynulo najmenej 55 ľudí.