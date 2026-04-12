Po tom, čo bol koncom februára tohto roka pamätník ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka v Novom Sade poškodený a poliaty čiernou farbou, Ústav na ochranu kultúrnych pamiatok mesta Nový Sad podnikol kroky v rámci svojej pôsobnosti, aby bola busta po sanácii vrátená do pôvodného stavu.
Ako sa uvádza v oznámení, najprv sa vykonalo odborné posúdenie stupňa a druhu poškodenia busty s podstavcom, následne bol angažovaný sochár Ljubomir Šćepanović, ktorý práce na sanácii realizoval priamo na mieste, kde je pamätník umiestnený, pričom priestor bol oplotený a primerane zabezpečený.
Vzhľadom na náročnosť postupu bola sanácia vykonaná v optimálnom čase, a to bez použitia agresívnych prostriedkov, aby sa zachoval pôvodný materiál. Zároveň boli doplnené chýbajúce písmená priezviska.