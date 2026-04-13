1519 – narodila sa Katarína Medicejská, francúzska kráľovná talianskeho pôvodu, dcéra florentského pána Lorenza II. V roku 1533 sa vydala za francúzskeho kráľa Henricha II. a mali 10 detí.
1695 – zomrel známy francúzsky bájkar a spisovateľ Jean de la Fontaine.
1741 – vo Woolwichi pri Londýne založili prvú vojenskú akadémiu na svete – Kráľovskú vojenskú akadémiu.
1832 – narodil sa srbský maliar Stevan Teodorivoć, člen Srbskej kráľovskej akadémie.
1892 – narodil sa škótsky vynálezca Robert Alexander Watson Watt, vytvoril prvý radarový systém.
1896 – začali vychádzať noviny Pančevac. Redaktorom bol publicista Jovan Pavlović.
1906 – narodil sa írsky spisovateľ a dramatik Samuel Beckett, ktorý písal aj po francúzsky. Je autorom známej divadelnej hry Čakanie na Godota.
1941 – v druhej svetovej vojne začali maďarské okupačné vojská v Bačke teror a o niekoľko dní zahynulo asi 3000 civilistov, Srbov a Židov.
1950 – v celej ČSR uskutočnila sa tzv. akcia K, pri ktorej Ľudové milície a Štátna bezpečnosť prepadli a následne zlikvidovali mužské a ženské kláštory a uväznili mnohých kňazov. Od roku 1993 je tento deň pamätným dňom SR – Deň nespravodlivo stíhaných.
1964 – Sidney Poitier, ako prvý afroamerický herec, získal filmové ocenenie Oscara za úlohu vo filme Poľné kvety.