Hádzanárky Srbska v nedeľu na domácej pôde, konkrétne v Novom Sade, úspešne uzavreli zápas posledného, šiesteho kola kvalifikácie na tohtoročný šampionát Európy. Ich súperom bola Ukrajina a práve tento duel rozhodol o tom, ktorý z tímov sa predstaví na záverečnom turnaji v decembri.
Srbsko proti Ukrajine bolo presvedčivé, triumfovalo výsledkom 30 : 21, a potvrdilo tak, že je lepším rivalom a zaslúžene sa kvalifikovalo na majstrovstvá Európy 2026.
Srbsko ešte vo štvrtok zdolalo na pôde súpera Litvu výsledkom 36 : 34 a favoritom bolo aj proti Ukrajine, keďže v prvom stretnutí dvoch selekcií naše dievčatá oslavovali až 34 : 23.
Presvedčivým víťazom kvalifikačnej skupiny bolo Švédsko, ktoré aj v poslednom kole potvrdilo svoju dominanciu, keď doma zdolalo už vyradenú Litvu 39 : 18.
Keď sa vrátime k zápasu našej selekcie s Ukrajinou, treba podčiarknuť, že Srbsko od začiatku diktovalo tempo hry a fakticky vôbec nebolo v otázke či na šampionát postúpime. Naša selekcia sa ujala vedenia a Ukrajina v hre bola po výsledok 2 : 2. Naše hráčky stále hrali lepšie, aj keď bolo dosť technických chýb, čo by v zápasoch s kvalitnejšími reprezentáciami nesmelo byť pravidlom, čím sa náskok neustále zvyšoval. Maximálny v prvej časti bol práve pri jej konci a aj na oddych Srbsko šlo s presvedčivým vedením 14 : 8. Situácia sa veľmi nezmenila ani v druhej polovici stretnutia. Srbsko zápas kontrolovalo a Ukrajina sa iba v jednom momente priblížila na -4 a to pri výsledku 23 : 19 v prospech nášho tímu. Od tej chvíle Srbsko znovu pridalo plyn a sériu 7 : 2 duel aj uzavrelo presvedčivou výhrou.
Naša reprezentácia na záverečný turnaj postúpila so skóre štyri triumfy a dve prehry (obe proti Švédsku). Teda, postup bol príliš ľahko vybojovaný, ale prehry proti silnému súperovi, akým je škandinávska krajina, jasne nasvedčuje, že sme predsa dosť ďaleko od európskej elity… Musíme byť objektívni a reálni a jasne si to najavo povedať. Sotvaže sa niečo drasticky zmení po majstrovstvá Európy 2026, preto by sme nesmeli od Srbska na tom podujatí očakávať priveľký úspech, lebo je to nereálne.
Majstrovstvá Európy 2026 sa uskutočnia od 3. do 20. decembra 2026 v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Turecku a Poľsku. Na turnaji sa predstaví 24 reprezentácií po druhýkrát v dejinách.
Hádzanárky s takýmto formátom na kontinentálnom podujatí prvýkrát hrali v roku 2024 a vtedy naša selekcia v skupine s Čiernou Horou, Rumunskom a Českom zažila všetky tri prehry. Preto je naša poznámka pochopiteľná a potrebná.
Okrem hostiteľských krajín mali účasť na turnaji istú aj tri najlepšie tímy z predchádzajúceho podujatia – Dánsko, Nórsko a Maďarsko. Zvyšných 18 účastníkov ponúkla kvalifikácia – dve najlepšie reprezentácie z každej zo šiestich skupín postúpili priamo a pridali sa aj štyri najlepšie celky z tretieho miesta.
Debutovať bude iba Grécko, ktoré sa na ženské majstrovstvá Európy kvalifikovalo po prvý raz vo svojej histórii. Žreb skupín záverečného turnaja bude prebiehať neskôr, ale je jasné, že pri losovaní Srbsko nebude nasadené medzi najvyššie výkonnostné koše.