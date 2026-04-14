V pondelok 13. apríla, zároveň na pravoslávny Veľkonočný pondelok, si v Hložanoch pripomenuli 85. výročie hrdinskej smrti poručíka armády Kráľovstva Juhoslávie Božidara Žugića a šestnástich jeho vojakov.
Pri tejto príležitosti na starom cintoríne v Hložanoch položili vence k hrobnému miestu hrdinského poručíka a jeho vojakov, a to v deň výročia ich mučeníckej smrti.
Ani po osemdesiatich piatich rokoch Hložančania nezabúdajú na hrdinský skutok poručíka Juhoslovanskej kráľovskej armády Božidara Žugića, ktorý tu svojím životom bránil dôstojnícku česť a neuznal kapituláciu, keď sa jeho nadriadený vzdal maďarským fašistickým jednotkám 13. apríla roku 1941. Hrdinsky sa vzoprel kapitulácii, ktorú dojednával jeho veliteľ plukovník Božidar Ristić s veliteľom hortyovských jednotiek, keď sa stretli na východe z Hložian smerom k Petrovcu a bez zaváhania ich obidvoch zastrelil. Rozzúrený nepriateľ ho za tento čin potrestal zverskou smrťou, rovnako ako väčšinu jeho jednotky. Iba niektorým vojakom sa podarilo ujsť a ukryť sa v chotári alebo v susedstve.
Zastrelených vojakov Maďari dovolili pochovať do spoločnej hrobky, ale samotného Žugića nie. Nazdali sa, že zahrabaním jeho tela nikto nebude vedieť, kde odpočíva. Ale istá staršia Hložančanka videla, kde ho pochovali a po vojne jeho pozostatky potom preniesli do spoločnej hrobky. Následne bol na mieste postavený náhrobný pomník s päťcípovou hviezdou, ktorý sa tam nachádza aj dnes. Až koncom minulého storočia k nemu pribudol ďalší pomník s krížom a dnes sú strediskom spomienkového parku.
Pri čestnej stráži našich vojakov vedľa hrobky poverenec Rady Miestneho spoločenstva Hložany Stanislav Srnka privítal zoskupených na tomto spomienkovom stretnutí. Následne slovo odovzdal aj predsedníčke obce Viere Krstovskej, ako aj predstaviteľom Bratstva Žugićovcov, ktorí priblížili tento v dejinách ani nie tak známy počin na začiatku druhej svetovej vojny na našich priestoroch. Predstavili aj vznik spomienkového parku a ako sa členovia Kultúrno-historického spolku 13. apríla 1941 príkladne starajú o tento areál a nedovolia padnúť do zabudnutia túto udalosť.
Vence k pomníku položili predstavitelia Obce Báčsky Petrovec, Rady Miestneho spoločenstva Hložany, Kultúrno-historického združenia 13. apríla 1941, armády Srbska, organizácie Hajdúske kozácke bratstvo, členovia rodiny Žugićovcov a verejnosť.
Na úvod kňaz s kandilom posvätil hrobky zosnulých a vykonal obrad. Nasledovali príhovory, v ktorých odznelo, že život poručíka Žugića a jeho nebojácny čin by mali byť aj dnes vzácnym odkazom hodným nasledovania a vzorom čestnosti, hrdinskosti a vlastenectva, o ktoré sa aj my máme usilovať.