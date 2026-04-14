Džudo klub Mladosť 26 z Báčskeho Petrovca bol založený vo februári 2026. Trénermi v klube sú Jovan Simić, diplomovaný profesor telesnej výchovy, medzinárodný majster v sambe a rozhodca s C licenciou Sambo federácie, ako aj jeho brat – blíženec Damjan, ktorý je úspešným džudistom.
Už od mája minulého roka bratia Simićovci vedú sekciu džuda v klube Omladinac zo Stepanovićeva, odkiaľ pochádzajú a kde pôsobili ako hráči a posledne ako tréneri. Džudo má v ich rodine dlhoročnú tradíciu. Ich otec bol roky trénerom v klube Omladinac a v súčasnosti je jeho predsedom. Jovan a Damjan začali trénovať už vo veku štyroch rokov a počas svojej kariéry získali množstvo medailí z európskych, svetových, balkánskych a domácich súťaží.
Myšlienku založiť džudo klub v Petrovci mali bratia Simićovci už pred 7 – 8 rokmi. Tento rok sa táto idea stala skutočnosťou. Predtým urobili niekoľko prezentácií tohto športu na školách v Petrovci, Maglići, Kulpíne a Hložanoch. A napokon sa to podarilo. Dnes klub navštevuje približne 30 detí, prevažne chlapcov. Tréningy prebiehajú v priestoroch bývalého skladu na Leninovej ulici číslo 8 v Petrovci, na prvom poschodí. Väčšina členov pochádza z Petrovca a Maglića a sú to predovšetkým žiaci prvého a druhého ročníka základnej školy.
Okrem džuda sa bratia Simićovci venujú aj sambu, ruskému bojovému systému.
Džudo je v prvom rade olympijský šport a v roku 2018 bol UNICEFOM vyhlásený za najlepší šport pre rozvoj detí a mladých od 7 do 21 rokov. Ako vysvetlil tréner Jovan, snažia sa v prvom rade, aby deti vyrastali na dobrých ľudí, aby sa dobre fyzicky rozvíjali a nemali problémy s deformáciami chrbtíc, kolien a plochých nôh. V prípade, že už niektoré deti takéto problémy majú v dôsledku nedostatku pohybu alebo nesprávneho držania tela, v klube sa snažia o ich zlepšenie prostredníctvom tréningu. Hrdí sú aj na to, že pracujú aj s deťmi s autizmom a majú dve deti aj v skupine v Petrovci. Pracujú aj v Kysáči v dennom pobyte so skupinou dospelých s poruchami v rozvoji a tu hlavne robia tréningy v tvare školy džuda a polygónov.
Pre deti z klubu v Petrovci organizujú medziklubové súťaže a jedna taká bola aj v Stepanovićeve za Omladinac, ako pobočka tamojšieho klubu.
Tréningy prebiehajú dvakrát týždenne, v utorok a vo štvrtok od 18.30. Zápis je otvorený počas celého roka a trénujú počas školského roka, teda od septembra do júna. Pozývajú záujemcov, aby sa začlenili do klubu a začali trénovať džudo.