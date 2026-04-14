V petrovskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore je zvykom, že obnovenie krstnej zmluvy sa koná týždeň po Veľkej noci.
K slávnostnej konfirmácii pristupujú žiaci šiesteho ročníka, zatiaľ čo dlho rokov predtým boli piataci.
V petrovskom evanjelickom kostole ku konfirmácii v nedeľu 12. apríla 2026 pristúpilo 35 detí – 13 dievčat a 22 chlapcov.
Konfirmandov k tejto slávnosti cez prípravné hodiny na tzv. arcikuliach nacvičoval farár Ján Vida. Za pomoci kantorky Maríny Kaňovej potom v nedeľu konal aj konfirmáciu detí v chráme.
Konfirmačnej slávnosti sa zúčastnil i veľký počet prítomných krstných rodičov, rodičov, členov rodiny, príbuzných.
Po konfirmačnom príhovore, skúške, otázkach, vyhlásení konfirmandov za dospelých členov cirkvi, modlitbe a ich prvom prijímaní večere Pánovej, ako pamiatku z konfirmácie si domov odniesli aj Rozpomienku.
Novým plnoprávnym členom tohto zboru sa prihovoril i dozorca Ondrej Bovdiš.