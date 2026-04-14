Podpísaná bola zmluva o financovaní projektu Rekonštrukcia vodovodnej siete v dedine Kulpín.
Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva o rozdelení a využívaní prostriedkov na podporu rozvoja podnikateľskej infraštruktúry v roku 2026 boli Obci Báčsky Petrovec schválené finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu vo výške 216 190 374,85 din.
Ide o ďalšiu významnú zmluvu pre túto obec a realizácia projektu prispeje k zlepšeniu komunálnej infraštruktúry, bezpečnejšiemu a kvalitnejšiemu zásobovaniu vodou, ako aj k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov v dedine Kulpín.
Zdroj: FB/Obec Báčsky Petrovec