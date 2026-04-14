Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci pripravuje pre verejnosť program, ktorý v najbližších dňoch prinesie nielen divadelné predstavenie, ale aj humanitárne podujatie.
V nedeľu 19. apríla o 20.00 hodine uvedie známa divadelná skupina Geto Kruševac predstavenie Samo nek’ ide redom, ktoré patrí medzi ich úspešné autorské komediálne tituly. Podľa dostupných informácií, ide o tragi-komédiu s prvkami absurdného humoru, ktorá sa odohráva počas rodinného bdenia nad zosnulým, kde sa cez dedičské spory a medziľudské konflikty postupne odhaľujú charaktery hlavných postáv.
Geto Kruševac patrí medzi výrazné súčasné divadelné zoskupenia v Srbsku, ktoré si získalo popularitu vďaka autentickému prejavu, dynamickému herectvu a témam blízkym každodennému životu.
O dva dni neskôr, 21. apríla o 18.00 hodine, sa v organizácii Základnej školy Jána Čajaka uskutoční humanitárny program, ktorého cieľom je podpora a solidarita s tými, ktorí to potrebujú.