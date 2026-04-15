1452 – narodil sa Leonardo da Vinci, maliar, vedec, vynálezca.
1747 – zomrel vo Wittenbergu (Nemecko) významný slovenský literárny historik a pedagóg Michal Rotarides.
1865 – americký prezident Abraham Lincoln zomrel po atentáte, čím sa zapísal do dejín ako jedna z najvýznamnejších obetí politického násilia.
1912 – o 2.20 hod. sa asi 150 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu (kanadský ostrov) potopil anglický luxusný parník Titanic.
1952 – americká banka The Franklin Bank v New Yorku sa stala prvou bankou, ktorá vydala kreditné karty.
1955 – v USA bol otvorený prvý moderný fastfoodový podnik McDonald’s, čo odštartovalo globálnu expanziu značky.
1980 – zomrel francúzsky existencialistický filozof, prozaik, dramatik a esejista Jean-Paul Sartre.
2018 – zomrel Miloš Forman, česko-americký filmový režisér a dvojnásobný držiteľ Oscara.
2019 – v Paríži vypukol rozsiahly požiar katedrály Notre-Dame, ktorý poškodil jednu z najvýznamnejších pamiatok Európy.