Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes po zasadnutí s najvyšším vedením Ministerstva obrany a Ozbrojených síl Srbska uviedol, že navrhol vypracovanie a prijatie stratégie robotizácie a vytvorenie jednotky vybavenej robotizovanými platformami.
„Dnes som ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl Srbska navrhol vypracovanie a prijatie stratégie robotizácie, vykonanie organizačných príprav na vytvorenie divízie diaľkových útočných dronov, výcvik špeciálnych a prieskumných jednotiek na určovanie súradníc cieľov pre riadenie delostreleckej a leteckej paľby, ako aj ďalšie vybavenie a výcvik na používanie dronov v ostatných jednotkách,“ uviedol prezident po zasadnutí.
Zdôraznil, že čerpal „historické poučenia“ pre našich dôstojníkov a dodal, že mnohí z nich sú legendárni velitelia z obdobia bombardovania NATO, ako aj to, že medzi nimi je veľa mladých, ktorí sa mali od nich a ďalších dôstojníkov čo učiť.
„Požiadal som ich, aby sa v tomto revolučnom období veľkých zmien v našich ozbrojených silách, digitalizácie a robotizácie našej armády, používania najvýkonnejších a najmodernejších rakiet, zapojili s veľkým nadšením, ešte väčšou oddanosťou a energiou,“ povedal.
Uviedol, že bezpečnostná situácia je o niečo zložitejšia než v januári, predovšetkým kvôli pôsobeniu a ďalším aktivitám vojenskej aliancie Prištiny, Tirany a Záhrebu.
„Naše odhodlanie zachovať mier a stabilitu sa nezmenilo a môžeme ich zachovať iba vtedy, ak sme dostatočne silní a dostatočne mocní,“ povedal prezident Vučić.