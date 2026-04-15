V dňoch od 24. do 26. apríla organizuje Spoločnosť pre ochranu a výskum vtáctva Srbska podujatie Noc slávikov. V rámci neho si návštevníci budú môcť na viac ako 30 lokalitách po celom Srbsku vypočuť večerný spev slávikov v sprievode ornitológov a ďalších milovníkov vtáctva.
Na všetkých lokalitách sa vychádzky začínajú v podvečerných hodinách, keď je ešte možné vtáky pozorovať. So západom slnka sa vtáky postupne utíšia a do popredia sa dostáva prenikavý spev slávika.
Na počúvanie vtákov je nevyhnutné ticho, preto je počet účastníkov na jednotlivých vychádzkach obmedzený, odkazujú zo Spoločnosti pre ochranu a výskum vtáctva Srbska.
Prihlášky sú otvorené do 21. apríla alebo do naplnenia kapacity. Zoznam lokalít je dostupný na stránke Spoločnosti pre ochranu a výskum vtáctva Srbska.