Dobrovoľný hasičský spolok v Padine s podporou slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Padine pri príležitosti 220. výročia založenia Padiny, ktoré si pripomíname v tomto roku, vyhlásil benefičnú zbierku na kúpu nového hasičského vozidla. Ako sa uvádza na plagáte, na zakúpenie tohto vozidla je potrebné vyzbierať sumu vo výške 30 000 eur.
Zbierka potrvá do konca tohto roka. Organizátori srdečne pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle, ako aj organizácie, združenia, inštitúcie, ustanovizne, veriacich rôznych náboženských spoločenstiev, firmy i jednotlivcov, aby podporili túto humanitárnu iniciatívu slovami: K službe všetkým nám!
Bližšie informácie možno získať v Dobrovoľnom hasičskom spolku v Padine. Osobitná zbierka prebieha aj na farskom úrade cirkevného zboru v Padine.