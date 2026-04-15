Správa pre agrárne platby dnes vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí o získanie práva na prémiu za mlieko za prvý štvrťrok tohto roka. Žiadosti sa podávajú do 15. mája prostredníctvom platformy eAgrar, teda portálu ePodsticaji, uvádza Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva.
Právo na prémiu za mlieko má právnická osoba, podnikateľ aj fyzická osoba – nositeľ rodinného poľnohospodárskeho hospodárstva, za podmienky, že pred podaním žiadosti o prémiu v rámci tejto verejnej výzvy vykonal v Registri poľnohospodárskych hospodárstiev obnovu registrácie na rok 2026. Prémia sa poskytuje za surové kravské, ovčie a kozie mlieko vyrobené a dodané v prvom štvrťroku tohto roka, teda v období od 1. januára do 31. marca.
Všetky informácie sú dostupné na stránke eAgrar.