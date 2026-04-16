1346 – Štefan Dušan bol korunovaný v Skopje za cára Srbov a Grékov. Zároveň bola vyhlásená srbská patriarchia (arcibiskupstvo povýšené na hodnosť patriarchie) s prvým srbským patriarchom Joanikijom. Bolo to obdobie najväčšieho rozkvetu srbského stredovekého štátu.
1889 – v Londýne sa narodil Charlie Chaplin, britský komik, jeden z najslávnejších svetových filmových tvorcov a hercov.
1896 – narodil sa Tristan Tzara, francúzsky básnik rumunského pôvodu.
1927 – narodil sa katolícky kňaz, teológ, kardinál a bývalý rímsky pápež Benedikt XVI. (pápežský úrad zastával v období 2005 – 2013), občianskym menom Joseph Ratzinger.
1936 – v Niši sa narodil Šaban Bajramović, srbský spevák, známy aj ako Kráľ rómskej hudby.
1938 – v Devínskej Novej Vsi (dnes súčasť Bratislavy) sa narodil Rudolf Sloboda, slovenský prozaik, básnik, dramatik a scenárista. Výrazne ovplyvnil modernú slovenskú literatúru a stal sa symbolom moderného intelektuálneho románu. Jeho prvotinou bol román Narcis, v ktorom predznamenal témy a štýl svojej tvorby. Medzi jeho ďalšie romány patria napríklad Britva, Hudba, Šedé ruže, Druhý človek, Vernosť, Rozum, Krv alebo Jeseň. Zomrel roku 1995.
1944 – počas pravoslávnej Veľkej noci spojenecké americké a britské letectvo bombardovalo Belehrad v druhej svetovej vojne, údajne s cieľom zničiť vojenské a hospodárske objekty a budovy, v ktorých Nemci umiestnili administratívu.
1945 – Červená armáda začala definitívny útok na nemecké vojská brániace Berlín.
1948 – v Paríži bola založená Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC), ktorej cieľom bolo koordinovať a administratívne z európskej strany zabezpečovať realizáciu Marshallovho plánu. Túto organizáciu roku 1961 nahradila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
1982 – britská kráľovná Alžbeta II. ako hlava kanadského štátu podpísala novú ústavu tejto severoamerickej krajiny. Kanada sa takto stala úplne nezávislým štátom.