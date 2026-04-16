V organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova sa v sobotu 18. apríla v divadelnej sále uskutoční revuálna prehliadka detského folklóru. Namiesto obecnej prehliadky a súťažného charakteru prehliadka bude mať revuálny ráz, keďže staropazovský zväz ochotníkov vystúpil zo Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny.
Ako nás informoval Petar Nerandžić, tajomník Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova, bude to skutočný sviatok detského folklóru, ktorého sa zúčastní niekoľko stovák detí z územia celej obce.
Vstup je voľný a program sa začne presne napoludnie, o 12.00 hodine. Na javisku sa predstavia mladšie, staršie a zmiešané vekové skupiny detí, a to v oblastiach tradičnej a pôvodnej tvorby.