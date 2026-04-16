Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes vyjadril sústrasť prezidentovi Tureckej republiky Recepovi Tayyipovi Erdoğanovi, rodinám obetí a tureckému národu v súvislosti s dvoma tragickými udalosťami, ktoré zasiahli túto krajinu.
„Hlboko ma zasiahla správa o tragédii, ktorá postihla priateľské Turecko. V mene vlády Republiky Srbsko a vo svojom osobnom mene vyjadrujem najhlbšiu sústrasť tureckému národu a všetkým, ktorí stratili svojich najbližších. V myšlienkach a modlitbách sme so všetkými zranenými a rodinami, ktoré sa v týchto bolestných chvíľach vyrovnávajú s nenahraditeľnou stratou. Sme s vami v týchto ťažkých chvíľach,“ uvádza sa v kondolencii premiéra Macuta.
Pripomíname, že v tomto týždni boli dva útoky v školách v Turecku. Útoky sa udiali 14. a 15. apríla.