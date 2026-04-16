V stredu 15. apríla Obec Báčsky Petrovec navštívila riaditeľka Múzea Vojvodiny Čarna Milinkovićová so svojimi spolupracovníkmi, kde sa uskutočnilo stretnutie s predsedníčkou obce Vierou Krstovskou.
Témou stretnutia bola ďalšia spolupráca a spoločné aktivity týkajúce sa kaštieľa v Kulpíne, ako aj jeho úprava. Osobitný dôraz bol daný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vnútorné úpravy objektu, ako aj na úpravu priestoru v okolí kaštieľa.
Stretnutie prebehlo v konštruktívnej atmosfére, s podporou myšlienok na realizáciu a využitie priestoru okolo kaštieľa, vrátane možnosti usporiadania výstavy v areáli múzea.
