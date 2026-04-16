Dnes predpoludním miestnosti redakcie NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci navštívil redaktor RTVS Patrik Herman, ako aj konzulka na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Srbsku Natália Hrnčiarová s manželom a honorárny konzul Andrej Hodolič.
Návšteva a rozhovor sa niesli v neoficiálnej, nanajvýš príjemnej a priateľskej atmosfére, ktorú na záver zvečnili aj spoločnou fotkou. Hostia si pozreli aj hlasľudovské štúdio a výstavy z dejín Hlasu ľudu.
Ďalšou zastávkou redaktora Hermana so sprievodom bola budova Matice slovenskej v Srbsku, kde sa stretol so zástupcami inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti sociálnej práce, detí a detí s osobitnými potrebami.