1492 – španielsky kráľovský pár Ferdinand II. Aragónsky a Izabela I. Kastílska súhlasil s financovaním objavnej cesty Krištofa Kolumba, ktorou chcel západným smerom doplávať do Číny a Indie. Nakoniec bez toho, aby si to uvedomil, doplával k brehom ostrovov nového kontinentu.
1521 – Martin Luther bol exkomunikovaný.
1711 – zomrel vo Viedni rímsko-nemecký cisár, český a uhorský kráľ Jozef I.
1814 – narodil sa Josif Pančić, srbský lekár a botanik, prvý predseda Srbskej kráľovskej akadémie.
1885 – narodil sa Vladimír Roy, slovenský básnik a prekladateľ.
1924 – spojením filmových spoločností Metro Pictures, Goldwyn Pictures a Louis B. Mayer Company vznikli štúdiá Metro-Goldwyn-Mayer.
1952 – narodil sa Oleg Pastier, slovenský básnik, publicista, vydavateľ časopisu pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku Fragment. Zomrel roku 2018.
1969 – na zasadnutí ÚV KSČ sa Alexander Dubček vzdal funkcie 1. tajomníka.
1977 – v Lichtenštajnsku prvýkrát volili ženy.
2014 – zomrel Gabriel García Márquez, kolumbijský spisovateľ a novinár, nositeľ Nobelovej ceny.